Опережая график: Британия завершила подготовку 30 тысяч украинских военных

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Великобритании завершили подготовку 30 тысяч украинских военных на семь недель раньше, чем планировалось. Об этом на своей странице в соцсети X заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

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“Великобритания обучила больше украинских новобранцев, чем было обещано — сегодня мы на 7 недель раньше срока выполнили план по обучению 30 тысяч человек в год. Мы привлекли международных партнеров и можем гордиться реальными изменениями в мире, которые мы делаем для свободы Украины здесь, в Великобритании. Слава Украине”, — заявил британский министр.

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О результатах подготовки украинских военных рассказал и британский премьер Риши Сунак. Он напомнил, что в начале года он вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетил бойцов, которые проходили обучение.

“Я с гордостью могу сказать, что сегодня в рамках операции Interflex прошли обучение 30 000 человек. Мое сегодняшнее сообщение такое же, как и тогда: Мы будем с вами до победы”, — заявил Сунак.

Ранее в Британии для тренировки украинских новобранцев, создали полигон из настоящей деревни на Севере Англии.



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