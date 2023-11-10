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Украина и США договорились о конференции по совместному производству вооружения - Ермак

Украина и США договорились о конференции по совместному производству вооружения - Ермак

Андрей Ермак

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украинская сторона договорилась о конференции с США, на которой обсудят совместное производство вооружения. Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал в интервью Наталье Мосийчук, передает УНН.

Цитата

«Президенты Украины и США договорились о проведении украино-американской конференции, посвященной совместному производству оружия», - сказал он.

Детали

Ермак отметил, что некоторые виды вооружения уже производятся совместно с партнерами, но, учитывая безопасность, об этом не рассказывается подробно.

Проблемой сегодняшнего дня он назвал ограниченное количество запасов снарядов на складах, которые партнеры могут предоставить Украине. По его словам, даже всего объема этих запасов Украине оказалось бы недостаточно в условиях войны.

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Источник: УНН
Теги: США, оружие, Украина, ОПК, вооружение, война, производство, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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