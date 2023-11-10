Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,04 -0,0047  EUR: 38,52 0,0707 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Ситуация не в пользу снижения цены - эксперт о событиях на рынке топлива
Ситуация не в пользу снижения цены - эксперт о событиях на рынке топлива
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
7665

На Закарпатье подпольно изготавливали куртки для сборной рф по лыжному спорту

На Закарпатье подпольно изготавливали куртки для сборной рф по лыжному спорту

КИЕВ. 10 ноября. УНН. На одном из предприятий Закарпатья скрыто изготавливали зимние лыжные куртки с символикой государства-агрессора для национальной сборной российской федерации по лыжному спорту. Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, пишет УНН.

Детали

Владельцем предприятия, занимающегося сомнительной деятельностью оказался гражданин Италии. Заказчиком лыжных курток итальянского бренда «Vist» с символикой государства-агрессора является организация «russia ski team».

Эту противоправную деятельность, по словам, Никиты, обнаружили, задокументировали и пресекли работники Национальной полиции и СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бизнесмен из Мелитополя строит "зубы дракона" для оккупантов, ему сообщили о подозрении - СБУ

Источник: УНН
Теги: спорт, Россия, военные, одежда, Ужгород и Закарпатье
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.