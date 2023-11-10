На Закарпатье подпольно изготавливали куртки для сборной рф по лыжному спорту

КИЕВ. 10 ноября. УНН. На одном из предприятий Закарпатья скрыто изготавливали зимние лыжные куртки с символикой государства-агрессора для национальной сборной российской федерации по лыжному спорту. Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, пишет УНН.

Детали

Владельцем предприятия, занимающегося сомнительной деятельностью оказался гражданин Италии. Заказчиком лыжных курток итальянского бренда «Vist» с символикой государства-агрессора является организация «russia ski team».

Эту противоправную деятельность, по словам, Никиты, обнаружили, задокументировали и пресекли работники Национальной полиции и СБУ.

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