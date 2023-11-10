Новости: Криминал и ЧП
10 ноября 2023, 14:11 • Анна Онищенко • 7680
Шуфрича суд оставил под стражей до середины декабря
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева сегодня продлил меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу, которому сообщено о подозрении в государственной измене, передает корреспондент УНН со ссылкой на трансляцию судебного заседания.
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«Продлить срок содержания под стражей подозреваемого Шуфрича Нестора Ивановича до 15.12.23 включительно. Постановление следственного судьи подлежит немедленному исполнению», - подытожил судья.
Напомним
15 сентября СБУ сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу.
В тот же день дома у народного депутата Нестора Шуфрича во время обысков сотрудники СБУ нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.
Источник: УНН
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