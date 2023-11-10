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Новости: Криминал и ЧП
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Шуфрича суд оставил под стражей до середины декабря

Шуфрича суд оставил под стражей до середины декабря

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева сегодня продлил меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу, которому сообщено о подозрении в государственной измене, передает корреспондент УНН со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

Цитата

«Продлить срок содержания под стражей подозреваемого Шуфрича Нестора Ивановича до 15.12.23 включительно. Постановление следственного судьи подлежит немедленному исполнению», - подытожил судья.

Напомним

15 сентября СБУ сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу.

В тот же день дома у народного депутата Нестора Шуфрича во время обысков сотрудники СБУ нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. 

Источник: УНН
Теги: суд, Нестор Шуфрич, нардепы
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