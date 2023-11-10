Шуфрича суд оставил под стражей до середины декабря

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева сегодня продлил меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу, которому сообщено о подозрении в государственной измене, передает корреспондент УНН со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

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«Продлить срок содержания под стражей подозреваемого Шуфрича Нестора Ивановича до 15.12.23 включительно. Постановление следственного судьи подлежит немедленному исполнению», - подытожил судья.

Напомним

15 сентября СБУ сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу.

В тот же день дома у народного депутата Нестора Шуфрича во время обысков сотрудники СБУ нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.