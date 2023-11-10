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Украина договорилась о возвращении из россии депортированного из Мариуполя 17-летнего подростка - Лубинец

Украина договорилась о возвращении из россии депортированного из Мариуполя 17-летнего подростка - Лубинец

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украина имеет договоренности о возвращении депортированного в россию из временно захваченного Мариуполя 17-летнего Богдана Ермохина. Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Цитата

«Богдан Ермохин скоро будет в Украине! Официально подтверждаю, что есть договоренности о возвращении Богдана в Украину и его воссоединении с сестрой», - написал омбудсмен. 

Дополнение

Ранее депортированному в россию из временно захваченного Мариуполя 17-летнему Богдану Ермохину вручили повестку о явке в военкомат московской области.

Напомним

19 ноября Богдану исполнится 18 лет. Он потерял родителей в восемь лет, жил в приемной семье и доме семейного типа. С 2021 года поступил в Мариупольское высшее металлургическое профессиональное училище.

После оккупации Мариуполя его вывезли сначала в Донецк, в составе группы из 31 украинского ребенка. Оттуда парня депортировали в санаторий в Подмосковье. В россии ему назначили опекуна, несмотря на то, что в Украине он имеет законного опекуна - двоюродную сестру.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, дети, омбудсмен, война, депортация
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