Украина договорилась о возвращении из россии депортированного из Мариуполя 17-летнего подростка - Лубинец

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украина имеет договоренности о возвращении депортированного в россию из временно захваченного Мариуполя 17-летнего Богдана Ермохина. Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

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«Богдан Ермохин скоро будет в Украине! Официально подтверждаю, что есть договоренности о возвращении Богдана в Украину и его воссоединении с сестрой», - написал омбудсмен.

Дополнение

Ранее депортированному в россию из временно захваченного Мариуполя 17-летнему Богдану Ермохину вручили повестку о явке в военкомат московской области.

Напомним

19 ноября Богдану исполнится 18 лет. Он потерял родителей в восемь лет, жил в приемной семье и доме семейного типа. С 2021 года поступил в Мариупольское высшее металлургическое профессиональное училище.

После оккупации Мариуполя его вывезли сначала в Донецк, в составе группы из 31 украинского ребенка. Оттуда парня депортировали в санаторий в Подмосковье. В россии ему назначили опекуна, несмотря на то, что в Украине он имеет законного опекуна - двоюродную сестру.