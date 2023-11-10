ОАЭ ограничит реэкспорт в рф товаров двойного назначения, используемые в войне против Украины

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Представитель Европейского Союза сообщил государствам-членам, что Объединенные Арабские Эмираты согласились ограничить реэкспорт в россию чувствительных товаров (товаров двойного назначения), которые используются в военных целях против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Вloomberg.

Детали

Агентство сообщает, что Европейская комиссия проинформировала послов ЕС о развитии ситуации на этой неделе. Также сообщается, что Турция рассматривает аналогичную меру.

Эти шаги будут охватывать прямой реэкспорт и означать победу союзников Украины, которые пытаются перекрыть поток военных товаров в россию.

В последние месяцы ЕС активизировал усилия по обеспечению соблюдения своих торговых санкций, уделяя особое внимание прекращению возможности кремля получить высокоприоритетный список товаров, охватывающий десятки технологий и компонентов, используемых в оружии, найденном в Украине.

Как сообщалось ранее, эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз неоднократно обнаруживали иностранную микроэлектронику и технические компоненты в российском оружии, используемом против Украины.

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Ранее эксперты КНИИСЭ уже установили, что компоненты иранских «шахедов», которые российские военные преступники используют для ударов по Украине, происходят из 36 стран мира. Большинство компонентов электроники произведены на предприятиях США, Японии и стран Европы.

«Иран (как страну происхождения комплектующих – ред.) мы смогли обнаружить только на двигателе и на его составляющих. Тем более, что большая часть двигателя, опять-таки, европейская», - отметили эксперты.

Также в исследованных дронах есть и российские элементы. Но специалисты, которые полностью восстановили компоновочную и функциональную схемы БПЛА, отметили, что детали из рф составляют не более 15% от общего количества компонентов.

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Экономические аналитики убеждены, что россия пользуется запутанными торговыми путями и возможностью завозить подсанкционные товары, в том числе и микросхемы, через третьи страны. Это дает возможность обходить экспортный контроль, под который, в частности, попадут полупроводниковые технологии. Но россия завозит их через Китай, Турцию, ОАЭ и другие страны. Как правило, партия товара, который в конечном итоге попадает в россию, может быть продана и перепродана несколько раз, часто через легальные компании, прежде чем в конце концов попасть в нейтральную страну-посредника. Данные свидетельствуют о том, что Китай сегодня является крупнейшим экспортером в россию микрочипов и других технологий, используемых в критически важных предметах вооружения.

В июне 2023 года Европейский Союз принял новый пакет санкций, который включает инструмент противодействия обхода, чтобы ограничить "продажу, поставку, передачу или экспорт" определенных санкционных товаров и технологий в определенные третьи страны, которые выступают посредниками для россии. А в августе 2023 года Украина передала странам G7 доклад, основанный на исследовании компонентов вооружения, которым рф атакует Украину.