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Ермак об окончании войны: "70 метров мы уже пробежали, но эти последние 30 являются самыми тяжелыми"

Ермак об окончании войны: "70 метров мы уже пробежали, но эти последние 30 являются самыми тяжелыми"

Андрей Ермак

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Война может завершиться внезапно, но никто не знает, когда это может произойти. Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал в интервью Наталье Мосийчук, передает УНН.

Цитата

«Никто не знает, когда закончится война, она может закончиться очень внезапно, и для этого все делается. Но на это влияет много факторов. Хотелось, чтобы это произошло как можно скорее, но, к сожалению, не смогу сказать чего-то сенсационного. Если сравнивать с забегом на 100 метров, то 70 метров мы уже пробежали, но эти последние 30 являются наиболее тяжелыми. Но если почувствовать себя победителем, то можно все проиграть», - сказал он.

Детали

Он отметил, что многие страны мира продолжают поддерживать Украину, верят в нашу победу и видят в этом свой интерес, что очень важно.

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Источник: УНН
Теги: война, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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