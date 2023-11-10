Во время воздушной тревоги на Днепропетровщине сбили российский беспилотник во время воздушной тревоги

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Во время масштабной воздушной тревоги в Украине Воздушные силы сбили российский беспилотник над Криворожским районом. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, пишет УНН.

Цитата

“Вражеский беспилотник «отминусовали» над Криворожским районом наши Воздушные Силы. Как всегда - THE BEST! Спасибо военным из ПвК «Восток»!”, - заявил Лукашук.

Дополнение

Из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область) на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Добавим

Силы обороны в ночь на 10 ноября в небе над Украиной уничтожили 5 из 6 ударных дронов типа Shahed и ракету Х-59, запущенных российскими войсками.