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Во время воздушной тревоги на Днепропетровщине сбили российский беспилотник во время воздушной тревоги

Во время воздушной тревоги на Днепропетровщине сбили российский беспилотник во время воздушной тревоги

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Во время масштабной воздушной тревоги в Украине Воздушные силы сбили российский беспилотник над Криворожским районом. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, пишет УНН

Цитата

“Вражеский беспилотник «отминусовали» над Криворожским районом наши Воздушные Силы. Как всегда - THE BEST! Спасибо военным из ПвК «Восток»!”, - заявил Лукашук.

Дополнение

Из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область) на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Добавим 

Силы обороны в ночь на 10 ноября в небе над Украиной уничтожили 5 из 6 ударных дронов типа Shahed и ракету Х-59, запущенных российскими войсками.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война
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