путин вновь посетил штаб южного военного округа в ростове-на-дону

КИЕВ. 10 ноября. УНН. президент россии владимир путин в ночь на 10 ноября посетил штаб южного военного округа в ростове-на-дону. Там он встретился с министром обороны сергеем шойгу и начальником генштаба валерием герасимовым. Об этом сообщает минобороны рф, пишет УНН.

Детали

В штабе путин заслушал доклады о ходе войны и ознакомился с новыми образцами военной техники.

Его сопровождали министр обороны сергей шойгу, начальник генштаба валерий герасимов и другие военачальники.

Напомним

Как сообщало УНН, 20 октября президент россии владимир путин посещал штаб южного военного округа в ростове-на-дону. российские издания отметили, что кадры, на которых путин и герасимов сидят за столом, были опубликованы без звука. В конце диктатор попросил начальника генштаба рф «передать привет всем командирам».

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