15 лет тюрьмы получил предатель, который "провел" к окраинам Киева более 120 единиц техники оккупантов

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Агент фсб, который «провел» на собственном авто из Сумской области в окрестности Киева 128 единиц военной техники оккупантов, приговорен к 15 годам лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Согласно доказательствам Службы безопасности, фигурант в феврале 2022 года на собственном автомобиле сопровождал колонну техники оккупантов, насчитывавшую 128 единиц – от Сумской области до окраин Киева.

В составе колонны были танки, бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки. Эта боевая техника входила в состав «передовых» подразделений оккупационных группировок рф, задачей которых, согласно информации СБУ, был штурм Киева с северо-восточного направления.

За время войны вышеупомянутая колонна вражеских войск была уничтожена украинскими защитниками, но агент рф после «сопровождения» оккупантов вернулся на Сумщину, где продолжил работать на фсб.

По указанию российской спецслужбы предатель собирал разведданные о дислокации и имеющемся вооружении Сил обороны на территории области.

Злоумышленник был задержан в августе 2022 года. Им оказался местный житель, которого российская спецслужба завербовала накануне полномасштабного вторжения рф.

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«Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в результате спецоперации в августе 2022 года. У задержанного был изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с фсб. По данным следствия, вражеским пособником оказался местный житель, которого российская спецслужба завербовала накануне полномасштабного вторжения рф. Среди основных его задач было обеспечение «навигации» военных колонн агрессора по кратчайшим путям в Киев», - говорится в сообщении СБУ.

По материалам Службы безопасности суд признал вражеского агента виновным по чч. 1 и 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и назначил ему 15 лет тюрьмы.

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