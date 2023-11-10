К годовщине освобождения Херсонщины: НБУ выпустил памятную монету "Антоновский мост"

КИЕВ. 10 ноября. УНН. К годовщине освобождения Херсонщиныс 10 ноября Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "Антоновский мост". Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

Цитата

"К годовщине освобождения Херсонщины от оккупантов Национальный банк отчеканил монету, которая ежедневно будет находиться в обращении и символически напоминать о единении, отваге и выносливости украинского народа в условиях российской агрессии. Год назад, во время бегства с правого берега Днепра, войска агрессора взорвали Антоновский мост, уничтожив несколько его прогонов. И сейчас он стоит разрушенный, но с непоколебимой решимостью ожидает Победу и послевоенное восстановление, чтобы снова объединить правый и левый берега независимой и единой Украины. Верим, что вскоре так и будет", – отметил председатель НБУ Андрей Пышный.

Детали

Аверс памятной монеты "Антоновский мост" - как у обычной оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года: на нем в центре, в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

Однако на ее реверсе изображен Антоновский мост и реку Днепр, а также транспортные развязки на обоих концах моста.

Эти монеты будут как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен. Постепенно в обращение НБУ введет почти 10 млн штук таких памятных монет.

Дополнение

Выпуском этой монеты НБУ продолжает практику чеканки оборотных памятных монет по военной тематике.

В частности, до конца 2023 года планируется введение в обращение еще одной такой монеты, которая будет посвящена Вооруженным Силам Украины.

Ранее Национальный банк ввел в обращение памятные монеты “Украинский борщ”, которые продолжают серию “Национальное наследие”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Национальный банк отчеканил монету в честь украинских энергетиков