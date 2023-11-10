Первым в мире увидел обратную сторону Луны: в возрасте 95 лет умер астронавт Фрэнк Борман

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Астронавт NASA Фрэнк Борман, который руководил первой пилотируемой миссией к Луне "Аполлон-8" в 1968 году, умер в возрасте 95 лет в Биллингсе в американском штате Монтана. Об этом сообщает CBS News, пишет УНН.

Цитата

«Борман был одним из лучших в NASA и настоящим американским героем. Его пожизненная любовь к авиации и исследованиям была превзойдена только любовью к его жене Сьюзан», - заявил администратор NASA Билл Нельсон.

Детали

«Аполлон-8», запущенный в 1968 году, был первой миссией NASA, которая покинула низкую околоземную орбиту и достигла Луны. Борман вместе с астронавтами Джеймсом Ловеллом и Уильямом Андерсом облетел Луну 10 раз, прежде чем вернуться на Землю. Они были первыми людьми, которые увидели обратную сторону Луны. Во время этой миссии Андерс сделал культовую фотографию «Восход Земли», на которой изображена Земля, полузакрытая тенью над лунным горизонтом.

Справочно

Фрэнк Фредерик Борман II, родившийся 14 марта 1928 года в Гэри, Индиана, получил степень бакалавра наук в Военной академии США в 1950 году и служил в ВВС США. В 1961 году стал одним из первых пяти студентов Школы пилотов аэрокосмических исследований, аспирантуры для астронавтов, и входил во второй класс астронавтов NASA, представленных ВВС США.

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