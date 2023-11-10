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Эрдоган: Турция обсудила с США увеличение поставок гуманитарной помощи Газе

Эрдоган: Турция обсудила с США увеличение поставок гуманитарной помощи Газе

Реджеп Тайип Эрдоган

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в период его визита в Анкару, обсуждалась возможность увеличения гуманитарной помощи сектору Газы. Об этом в пятницу, согласно информации Reuters, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает УНН.

Детали

По словам лидера Турции, Анкара предложила Вашингтону увеличить количество машин с гуманитарной помощью, пропускаемых в сутки в Газу, с нынешних 20-30 до 500.

Он также добавил, что главный дипломат США положительно отнёсся к этому вопросу во время переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Турция обязалась предоставить Газе машины скорой помощи, еду, воду и лекарства, - как сообщил Эрдоган, это будет осуществляться в сотрудничестве с другими странами.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Турцию для переговоров по ключевым вопросам палестино-израильского конфликта.

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Источник: УНН
Теги: США, Израиль, Турция, Реджеп Эрдоган, сектор Газа
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