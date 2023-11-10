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Для президента собственное производство оружия является приоритетом - Ермак

Для президента собственное производство оружия является приоритетом - Ермак

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Для президента Украины Владимира Зеленского сейчас одной из приоритетных тем является собственное производство вооружения, в частности, дронов. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Наталье Мосийчук, передает УНН.

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"Для президента собственное производство и дронов, и другого вооружения является приоритетом. Все, что необходимо от президента, от Офиса президента, решается очень быстро", - сказал Ермак.

По его словам, президент делает все необходимое для производства вооружения. Привлекает международных партнеров, а также работает над тем, чтобы сегодня было обеспечено и дополнительное финансирование со стороны партнеров.

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Также Ермак сообщил, что украинской стороной договорено о конференции с США, на которой обсудят совместное производство вооружения.

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Источник: УНН
Теги: оружие, война, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
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