Гибель помощника Залужного: уже опрошено более 10 свидетелей

КИЕВ. 10 ноября. УНН. ГБР продолжает расследовать дело о гибели майора Геннадия Частякова. Уже взяты показания у более десяти свидетелей. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на советника по коммуникации ГБР Татьяну Сапьян, передает УНН.

Детали

В деле о гибели помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного уже опросили более 10 свидетелей. Среди них те, кто на момент взрыва находился дома и люди, которые работают там, где Геннадию Частякову вручали подарок в виде боевых гранат.

Сапьян также добавила, что ГБР планирует обжаловать решение суда, который не избрал меру пресечения подозреваемому по делу офицеру, который и подарил гранаты Частякову.

Как стало известно УНН из собственных источников, опасный подарок Частяков получил от полковника Тимченко.

«Мера пресечения вчера избиралась, но суд решил не избирать меру пресечения. Но сейчас прокуратура и следователи ГБР готовят материалы для того, чтобы обжаловать – подать апелляцию на решение суда. Это также важно. Он продолжает оставаться в статусе подозреваемого», – говорит она.

Напомним

Ранее сообщалось, что Печерский суд Киева не избрал меру пресечения подозреваемому офицеру из аппарата главнокомандующего ВСУ.

Поэтому прокуроры начали готовить апелляционную жалобу на определение следственного судьи об отказе в применении меры пресечения старшему помощнику заместителя Главнокомандующего ВСУ.

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