Без света частично остается 419 населенных пунктов, Украине достаточно электричества собственного производства - Укрэнерго

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Из-за боевых действий и по другим причинам без света частично находятся 419 населенных пунктов. Об этом сообщили в "Укрэнерго", пишет УНН.

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«Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей. «Укрэнерго» не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов. Лимиты потребления не вводились», - говорится в сообщении.

Потребление

Вчера, 9 ноября, среднесуточная температура была на 1,2°C ниже, чем 8 ноября. (7,2°C против 9°C). Вечерний максимум потребления электроэнергии вчера был на 0,4% выше, чем в среду 8 ноября.

Утеснение

В целом из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 419 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть повреждения в сетях в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. А из-за технических нарушений обесточены потребители в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, областях.

Экспорт/импорт

Как сообщается, экспорт электричества осуществляется в Словакию, Румынию и Молдову в ночные часы (суточный минимум потребления) и дневные часы (активная работа электростанций на ВИЭ) общим объемом 3 835 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 367 МВт.

Импортирует же электроэнергию Украина в утренние и вечерние часы (периоды максимального потребления) из Словакии и Румынии. Общий объем 1600 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 217 МВт.

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