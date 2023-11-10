NASA и SpaceX направили на МКС новое оборудование для важных экспериментов

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Научное оборудование для экспериментов и технологических демонстраций, а также другие необходимые запасы направляются к Международной космической станции, после успешного запуска 29-й коммерческой миссии NASA SpaceX по пополнению запасов. Об этом информирует УНН, ссылаясь на сообщение Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Детали

29-я коммерческая миссия NASA SpaceX по пополнению запасов Международной космической станции (МКС) стартовала в минувшие сутки. Согласно информации NASA, космический корабль SpaceX Dragon без экипажа, перевозящий около 2 948 кг груза в орбитальную лабораторию, стартовал на ракете Falcon 9 в 20:28 по местному времени, в четверг, 9 ноября, (3:28 10 ноября по Киеву) и планирует автономно пристыковаться к космической станции в субботу, 11 ноября, в 5:21 (12:21 11 ноября по Киеву), после чего останется на орбитальном форпосте примерно на месяц.

SpaceX Dragon доставит еду (как сообщается, в том числе некоторые сезонные блюда) и разнообразное научное оборудование, в том числе NASA AWE и ILLUMA-T для проведения ряда экспериментов на борту МКС.

Справочно

AWE ("Atmospheric Waves Experiment" - "Эксперимент по атмосферным волнам"), как сообщают профильные СМИ, будет изучать гравитационные волны - возмущения в атмосфере Земли, подобные волнам, возникающим, когда камешек падает в водоём.

ILLUMA-T ("Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal") будет тестировать высокоскоростную связь от космической станции до Земли через LCRD (лазерное коммуникационное реле) агентства.

Проект Gaucho Lung, изучающий, как слизь, выстилающая дыхательную систему, влияет на доставку лекарств, переносимых в небольшом количестве инъекционной жидкости, известной как жидкая пробка. Проведение этого исследования в условиях микрогравитации позволяет выделить факторы, влияющие на это, понимание роли этих факторов может помочь в разработке и оптимизации целенаправленного лечения респираторных заболеваний.

Также исследование "Aquamembrane-3", проведенное Европейским космическим агентством (ЕКА), продолжит оценивать возможность замены многослойных фильтров, используемых для регенерации воды на космической станции, на мембраны, известные как мембраны с аквапорином внутри.

Эти мембраны включают белки, найденные в биологических клетках, известные как аквапорины, чтобы быстрее фильтровать воду, используя при этом меньше энергии.

Как ожидается, результаты исследования могут способствовать разработке полной и полномасштабной мембранной системы восстановления воды, улучшению рекультивации водных ресурсов и уменьшению количества материалов, которые необходимо доставить на космическую станцию.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что миссия NASA Crew-7 вывела на орбиту, и затем к Международной космической станции, четырех астронавтов, которые проведут эксперименты по подготовке к полетам на Луну.