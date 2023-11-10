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В Авдеевке рф попала в многоэтажку: погибли два человека

В Авдеевке рф попала в многоэтажку: погибли два человека

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Из-за вчерашнего авиационного удара россии по дому в Авдеевке погибли двое гражданских. Об этом в телемарафоне сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает УНН.

Цитата

«Вчера вечером в результате авиационного удара по многоквартирному дому в Авдеевке погибли два гражданских лица — мужчина и женщина. Тела в настоящее время находятся под завалами», - сказал Александр Штупун.

Детали

Российские террористы продолжают наносить удары по Авдеевке. Оккупанты бьют из авиации и реактивных систем залпового огня по жилым домам самой Авдеевки и по зданиям коксохимического завода.

По словам Штупуна, сегодня в 12 часов снова произошел обстрел.

Всего за минувшие сутки на Таврическом направлении враг нанес 21 авиаудар, произошло 47 боев и 877 артобстрелов.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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