Президент Португалии распускает парламент и назначил внеочередные выборы

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Республики Португалия Марселу Ребелу де Соуза объявил, что распускает парламент (Ассамблея Республики), а также сообщил о назначении досрочных выборов в законодательные органы на 10 марта. Об этом сообщает общественное телерадиовещание Португалии RTP, передает УНН.

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"Я высказался за роспуск Ассамблеи Республики и назначение выборов на 10 марта 2024 года", - заявил глава Португалии в обращении к стране из Зала дас Бикас Паласиу-де-Белен в Лиссабоне.

Марселу Ребелу де Соуза заявил, что стороны "однозначно поддерживают" - в Государственном совете было "равное количество голосов".

«Поэтому я сделал это по собственному решению, осуществляя полномочия, предоставленные Конституцией Португальской Республики», – заявил он.

Президент Республики объявил о решении после встречи с Государственным советом, которая длилась более четырех часов, и поблагодарил Антониу Кошта, который согласился оставаться исполняющим обязанности премьер-министра Португалии.

Справочно

Сейчас это уже будет девятый роспуск португальской Ассамблеи Республики, начиная с 25 апреля 1974 года и второй указ Марселу Ребелу де Соуза, - оба во время его второго президентского срока, который начался в марте 2021 года.

Текущее решение президента Португалии позволяет утвердить государственный бюджет до того, как "отставка премьер-министра будет официально оформлена в начале декабря".

Напомним

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подал заявление об отставке после того, как стал объектом расследования правоохранителей в отношении литиевых и водородных проектов. Прошение об отставке было принято президентом Португалии.

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