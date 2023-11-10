Никополь после обеда подвергся вражескому удару двумя дронами-камикадзе, есть погибшая и раненый - ОВА

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Никополь в Днепропетровской области сегодня после обеда подвергся удару российских войск двумя дронами-камикадзе, есть погибшая и раненый, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

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"После обеда враг ударил по Никополю двумя дронами-камикадзе. Погибла 67-летняя женщина. Осколочные ранения получил мужчина 68 лет. Он госпитализирован", - написал Лысак в Telegram.

Последствия атак, по его словам, уточняются.

Напомним

По данным главы Днепропетровского облсовета Лукашука, во время масштабной воздушной тревоги в Украине Воздушные силы сбили российский беспилотник над Криворожским районом.