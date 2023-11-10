Лидеры оппозиционных партий Польши подписали коалиционное соглашение: почему это важно

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В польском Сейме было подписано коалиционное соглашение между представителями оппозиции, которое содержит ряд обязательств, включая вопросы, имеющие решающее значение для получения доступа к более 35 миллиардов евро средств Европейского Союза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg и польский журнал Polityka.

Детали

Коалиционное соглашение парафировали председатель «Гражданской платформы» Дональд Туск, председатель «Польша 2050» Шимон Головня, президент Польской народной партии Владислав Косиняк-Камыш и сопредседатели «Новых левых»: Влодзимеж Чаржасты и Роберт Бедрон.

Во время пресс-конференции перед подписанием соглашения Туск сказал, что накануне годовщины восстановления Польшей независимости они хотели продемонстрировать, что в стране можно работать быстро и слаженно.

Как сообщает Bloomberg, коалиционное соглашение содержит ряд обязательств, включая обязательства восстановить верховенство права, что имеет решающее значение для получения доступа к более 35 миллиардов евро (37 миллиардов долларов) приостановленных средств Европейского Союза.

Также у Дональда Туска будет несколько недель, прежде чем правящая партия «Право и справедливость» покинет свой пост.

Ранее, президент Анджей Дуда объявил, что в рамках так называемого первого шага он решил поручить миссию формирования правительства премьер-министру Матеушу Моравецкому, как представителю победившей на выборах партии.

Но оппозиционные политики считают, что перед главой правительства поставлена незавидная задача и что в новом парламенте никто не пойдет на коалицию с "ПиС", пишет польское издание Do Rzeczy.

По их мнению, президент Польши должен немедленно назначить Туска.

Ранее УНН сообщал, что переговоры в Польше между представителями власти и перевозчиками, которые блокируют пункты пропуска на польско-украинской границе, оказались безрезультатными.

Также напомним, что согласно слов Томаша Симоняка, представляющего объединение "Гражданская коалиция" под руководством Дональда Туска, военные обязательства и контракты на закупку оружия сформированное правительство пересматривать не планирует.