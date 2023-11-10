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В ГУР уверяют, что россии будет сложнее устроить масштабный блэкаут этой зимой

В ГУР уверяют, что россии будет сложнее устроить масштабный блэкаут этой зимой

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что россии сложнее будет осуществить атаки на энергетическую систему Украины этой зимой. Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в комментарии CNN, пишет УНН.

Детали

По его словам, в 2022 году возможности украинской противовоздушной обороны были ограничены, а потому россия смогла легко поражать энергетическую систему. Он отметил, что в этом году оккупантам будет сложнее бить по критической инфраструктуре.

Цитата

«россияне могут использовать комбинацию ракетного оружия и атаковать БПЛА. Это точно не будут такие примитивные атаки, как в прошлом году. россиянам будет трудно добиться результата – мы тоже готовимся и понимаем, как они действуют», - заявил Скибицкий.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения в Украину россия уничтожила 40% генерирующих мощностей ДТЭК. На плановый ремонт и восстановление мощностей разрушенных во время российских атак нужно 8,5 млрд грн.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, зима, война, разведка
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