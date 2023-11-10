Война в Украине остается в приоритете внимания мира, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке - Ермак

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Несмотря на сложную ситуацию на Ближнем Востоке, Украина остается приоритетом для мира. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал в интервью’Наталье Мосийчук, которое было записано на Мальте во время встречи советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по украинской «Формуле мира», сообщает УНН.

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«Последние недели эта информация заполонила медиа, но на саммите на Мальте мы большую часть времени говорили о войне россии против Украины, о помощи Украине. На всех двусторонних встречах подтверждается, что несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, Украина остается приоритетом», - сказал он.

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В то же время глава Офиса отметил, что нельзя останавливаться на достигнутом и думать, что подобная поддержка Украины сохранится навсегда, поскольку война продолжается и ее еще нужно выиграть.

Также он добавил, что события в Израиле повлияли на отношения Украины с арабским миром. В то же время, присутствие стран Персидского залива на саммите и их внимание к украинскому вопросу доказывает, что это влияние не было негативным.

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