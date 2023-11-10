Зеленский провел Ставку: обсудили видение деоккупации, большую самодостаточность по боеприпасам и дронам, защиту Херсона с ПВО

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в пятницу, что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили стратегическое видение деоккупации, военный бюджет на 2024 год, ситуацию на фронте, решение по защите Херсона, отметив, что будет усиление противовоздушной обороны, пишет УНН.

Цитата

"Важная Ставка. Стратегическое видение деоккупации нашей земли и конкретные шаги для его воплощения. Уточнение всех планов и расчетов для продолжения активных действий. Военный бюджет на следующий год. Акцент на том, чтобы стать самодостаточными по снарядам, ракетам, дронам, бронетехнике. Отчеты от командующих о текущей ситуации на фронте на всех ключевых направлениях: Купянский, Бахмутский, Авдеевский, Мелитопольский и левобережье Херсонской области.

Конкретные решения по защите Херсона. Будет усиление противовоздушной обороны, средств контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведки.

Отдельный доклад по эвакуации украинцев и граждан наших стран-партнеров из Газы. Работа продолжается", - написал Зеленский в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для Президента собственное производство оружия является приоритетом - руководитель ОП