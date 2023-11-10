Новости: Война
10 ноября 2023, 15:53 • Татьяна Краевская • 7575
В Воздушных силах предупредили о пусках ракет в направлении Затоки
фото иллюстративное
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Воздушные силы ВСУ сообщают о пусках ракет в направлении Затоки Одесской области. Председатель Одесской ОГА Олег Кипер просит жителей находиться в безопасных местах, сообщает УНН.
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«Пуски авиационных ракет в направлении Залива», - говорится в сообщении в Telegram.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал людей находиться в укрытиях.
«Жители Одесского и Белгород-Днестровского районов, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги! Это важно!», - написал Кипер в Telegram.
Добавим
Воздушную тревогу объявили в Одесской, Запорожской и Донецкой областях.
Источник: УНН
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