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В Воздушных силах предупредили о пусках ракет в направлении Затоки

В Воздушных силах предупредили о пусках ракет в направлении Затоки

фото иллюстративное

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Воздушные силы ВСУ сообщают о пусках ракет в направлении Затоки Одесской области. Председатель Одесской ОГА Олег Кипер просит жителей находиться в безопасных местах, сообщает УНН.

Цитата

«Пуски авиационных ракет в направлении Залива», - говорится в сообщении в Telegram.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал людей находиться в укрытиях.

«Жители Одесского и Белгород-Днестровского районов, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги! Это важно!», - написал Кипер в Telegram.

Добавим 

Воздушную тревогу объявили в Одесской, Запорожской и Донецкой областях.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, война
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