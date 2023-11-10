В Воздушных силах заявили, что некоторые пилоты уже тренируются на F-16 в небе

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Некоторые украинские пилоты начали подготовку на западных истребителях F-16 в воздухе с инструкторами. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.

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«Мало информации. Процесс пошел – это самое главное. Партнеры не слишком хотят детализировать процесс прохождения обучения. Но то, что пилоты уже обучаются на F-16 в воздухе непосредственно. Не все, конечно. Отдельные пилоты уже проходят подготовку в небе с инструктором на боевых самолетах. Поэтому все идет согласно плану. Наша задача – дождаться, держать страну, держать наше небо здесь внутри», – заявил Игнат.

Справочно

Как сообщил представитель минобороны США Пэт Райдер, чтобы подготовить украинских пилотов для управления истребителями F-16, необходимо 5-9 месяцев.

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