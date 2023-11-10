Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,04 -0,0047  EUR: 38,52 0,0707 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Ситуация не в пользу снижения цены - эксперт о событиях на рынке топлива
Ситуация не в пользу снижения цены - эксперт о событиях на рынке топлива
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Технологии
Архив
4245

В Воздушных силах заявили, что некоторые пилоты уже тренируются на F-16 в небе

В Воздушных силах заявили, что некоторые пилоты уже тренируются на F-16 в небе

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Некоторые украинские пилоты начали подготовку на западных истребителях F-16 в воздухе с инструкторами. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

«Мало информации. Процесс пошел – это самое главное. Партнеры не слишком хотят детализировать процесс прохождения обучения. Но то, что пилоты уже обучаются на F-16 в воздухе непосредственно. Не все, конечно. Отдельные пилоты уже проходят подготовку в небе с инструктором на боевых самолетах. Поэтому все идет согласно плану. Наша задача – дождаться, держать страну, держать наше небо здесь внутри», – заявил Игнат.

Справочно

Как сообщил представитель минобороны США Пэт Райдер, чтобы подготовить украинских пилотов для управления истребителями F-16, необходимо 5-9 месяцев

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пять F-16 из Нидерландов направляются в Румынию на обучение украинских пилотов

Источник: УНН
Теги: самолет, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.