Украина будет иметь "окно" до марта для принятия отмеченного в "семи шагах" к ЕС - нардеп

КИЕВ. 10 ноября. УНН. У Украины будет "окно" между ноябрем и мартом для принятия законопроектов, которые были отмечены как акценты по уже отмеченным семи шагам от Еврокомиссии для пути в ЕС, заявила народный депутат, заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, которую цитируют в пресс-службе Аппарата ВР, пишет УНН.

Относительно дальнейшего развития событий Кравчук отметила, что Украина ожидает принятия в декабре Евросоветом политического решения, после чего Европейская комиссия будет готовиться к началу переговоров о нашем вступлении.

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«Важно, что нас не будут держать какие-то технические, бюрократические моменты, а начнется реальная подготовка. Также у Украины еще будет «окно» между ноябрем и мартом, чтобы проголосовать те законопроекты, которые были отмечены как акценты по уже отмеченным семи шагам», - подчеркнула народный депутат.

Детали

По ее словам, после рекомендаций Еврокомиссии мы находимся только в начале долгого пути в ЕС.

"Президент Владимир Зеленский уже подписал указ, которым дал поручение Кабмину. Вскоре правительство внесет законопроект, где будет описана национальная программа по приближению украинского законодательства к праву Евросоюза. В общем, чтобы закрыть 35 разделов, которые соответствуют различным темам соглашения о будущем вступлении Украины, нужно будет принять тысячи различных актов", - сказала Кравчук.

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