Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ будет контролировать Газу после войны

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ будет контролировать сектор Газа после окончания войны. Об этом он сказал на первой с начала нападения ХАМАС групповой встрече с мэрами приграничных городов Газы, сообщает Times of Israel со ссылкой на пресс-секретаря Нетаньяху, пишет УНН.

Детали

"Силы ЦАХАЛ останутся контролировать Газу, мы не отдадим ее международным силам", - заявил Нетаньяху мэрам.

Нетаньяху также пообещал мэрам, что правительство окажет приграничным городам Газы экономическую помощь, чтобы компенсировать ущерб, нанесённый войной.

В свою очередь мэры сказали Нетаньяху, что хотят получить «другую реальность в сфере безопасности» после окончания войны, и призвали его не соглашаться на прекращение огня до тех пор, пока не будет убит последний террорист в Газе.

Контекст

В последние недели американские официальные лица высказывали своё мнение о том, что некие международные силы, возможно, с участием войск соседних арабских стран, будут управлять безопасностью в секторе Газа в течение промежуточного периода - пока его не вернут под контроль палестинского правительства.

Напомним

На этой неделе Нетаньяху заявил в интервью ABC News, что Израиль будет нести "общую ответственность за безопасность" в секторе Газа "в течение неопределенного периода времени" после окончания войны с ХАМАС.