Украина продолжит работу над реформами для дальнейшей интеграции в ЕС — Свириденко

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украина продолжит реформы в политической, экономической и правовой сферах для дальнейшей интеграции страны в Европейский Союз. Об этом заявила первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко в комментарии для Atlantic Council, передает УНН.

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“Впереди еще много совместной работы для утверждения позиции Украины как полноправного члена европейской семьи и для того, чтобы украинская экономика стала частью единого европейского рынка. Чтобы достичь этого, мы будем продолжать работать над широким спектром реформ. Это реформа государственного управления, системы правосудия, борьба с коррупцией, экономические реформы”, — подчеркнула Свириденко.

Детали

Министр экономики также заявила, что Украина на пути к большим улучшениям в ближайшие годы, которые имеют целью углубить интеграцию страны в ЕС.

“Решение Еврокомиссии на этой неделе рекомендовать переговоры о вступлении — это лишь один из многих важных шагов, но это важный сигнал, который дает нам надежду”, — отметила Юлия Свириденко.

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Напомним

В Офисе президента заявили, что в начале 2024 года Украина планирует официально начать переговоры о вступлении в ЕС.