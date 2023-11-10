Отставание от графика и крыша с пробоинами: Кравченко провел еще одну проверку восстановления домов на Киевщине

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко проверил процесс восстановления четырех многоквартирных домов в Бучанском районе. В частности, среди выявленных нарушений отставание от графика выполнения работ и невключение некоторых работ, квартир в проекты восстановления, передает корреспондент УНН.

В селе Дмитровка сегодня было проверено два многоквартирных дома по улицам Садовая, 8 и 10. Там работы должны быть закончены в декабре 2023 года.

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«Основные нарушения и замечания - это отставание от графика выполнения работ почти на месяц…Предупредил, что если не будет исправления и не будут идти работы по графику, и к середине декабря не будут сданы объекты, дома и люди не встретят Новый год дома, то будут юридические последствия. Будем готовить иск за не выполнение некоторых условий подписанного договора», - рассказал Кравченко.

Также глава ОВА предупредил об увеличении количества работников на объектах.

«Также поставил задачу технадзору Киевской областной военной администрации, чтобы каждый день контролировали ход выполнения работ», - сказал Кравченко.

Подытоживая он отметил, что значительных нарушений не найдено.

Претензий к выполнению работ по восстановлению многоквартирного дома в селе Бузова, улицы Центральная, 17А оказалось больше.

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«По этому объекту к подрядчику есть замечания по скорости выполнения работ, немного запаздывают, но есть возможность исправиться и до конца года этот дом и сдать. Также было сегодня много замечаний от местных жителей, что некоторые работы и квартиры не включены в проект», - сказал Кравченко.

Местные жители жаловались, что, в частности, не все окна, которые были повреждены, отремонтировали.

«Мы проверим еще раз все квартиры. Я всех местных жителей ориентировал, чтобы они в понедельник-вторник были здесь, подготовили все свои замечания и чтобы мы за один раз посмотрели, проверили. Пока что был вопрос по одной квартире, которую не включили. Люди там делали половину работ за свои средства», - рассказал Кравченко.

Кроме того, у местных жителей были претензии по крыше.

«В ней есть пробоины после боевых действий, ее надо ремонтировать. Крышу будем делать. Со вторника-среды начинаем эти работы», - заявил Кравченко.

Также Кравченко рассказал о четвертом объекте, который сегодня был проверен – многоквартирный дом на улице Центральная, 17Е в селе Бузова.Там происходит новое строительство многоквартирного дома.

«Подрядная организация работает быстрее, чем предусмотрено графиком», - сказал Кравченко.

Добавим, что это не первый выезд Кравченко на объекты восстановления - такие проверки он проводит регулярно и будет проводить и в дальнейшем.