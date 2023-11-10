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Страны Персидского залива создают единую визовую систему, подобную Шенгенской

Страны Персидского залива создают единую визовую систему, подобную Шенгенской

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) объявил о создании единой туристической визы, которая упростит путешествие по шести арабским странам, среди которых: Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)’. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ежедневное деловое издание The Economic Times.

Цитата

“Унифицированная туристическая виза Персидского залива — это проект, который будет способствовать облегчению и упорядочению передвижения жителей и туристов между шестью странами ССАГПЗ и, несомненно, окажет положительное (влияние - ред.) на экономический и туристический секторы”, — рассказал Генеральный секретарь GCC Джасем Мохамед Альбудайви.

Детали

Генеральный секретарь GCC также отметил, что виза является новым достижением для блока из шести стран и будет поддерживать “постоянное общение и координацию” между членами.

Новую визовую систему для стран-участниц организации сотрудничества Персидского залива анонсировали на этой неделе в Омане, во время встречи высокопоставленных чиновников стран, входящих в ССАГПЗ.

Сообщается, что единая виза в страны Персидского залива будет похожа на систему между государствами-членами Шенгенского пространства, благодаря чему откроется путь для упрощенных путешествий через Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

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Дополнительно

Помимо унифицированной туристической визы, страны Персидского залива также одобрили электронное связывание правонарушений между государствами. Также, разрабатывается комплексная стратегия борьбы с наркотиками.

Поскольку страны ССАГПЗ объединяются для реализации этих инициатив, регион может стать еще более привлекательным местом для туристов, способствуя более тесному сотрудничеству и связи между государствами-членами. Утверждают, что унифицированная туристическая виза должна изменить ландшафт путешествий в регионе Персидского залива в ближайшие годы.

Источник: УНН
Теги: визы, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, туризм, Оман
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