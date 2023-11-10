Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,04 0,0000  EUR: 38,52 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Ситуация не в пользу снижения цены - эксперт о событиях на рынке топлива
Ситуация не в пользу снижения цены - эксперт о событиях на рынке топлива
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
9945

Херсонщина: количество пострадавших из-за обстрелов увеличилось до шести, один человек погиб

Херсонщина: количество пострадавших из-за обстрелов увеличилось до шести, один человек погиб

КИЕВ. 10 ноября. УНН. По данным Херсонской ОВА количество травмированных во время российских атак по Новорайску увеличилось до шести человек. В частности, один человек из-за полученных травм погиб. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Цитата

“По уточненной информации, в результате российского обстрела Новорайска пострадали шесть человек. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 61-летний мужчина”, — сообщил Прокудин.

Детали

Глава ОВА отметил, что четверо травмированных госпитализировали в состоянии средней тяжести. В частности, в больницу попал 56-летний мужчина и три женщины, 66, 36 и 66 лет.

Еще одной местной жительнице, 55 лет, которая была травмирована из-за российских атак, необходимую помощь медики оказали на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ГУР уверяют, что россии будет сложнее устроить масштабный блэкаут этой зимой

Напомним

Ранее Херсонская ОВА сообщала о трех травмированных женщинах в результате сегодняшнего обстрела Тягинки и Новорайского Херсонской области.

Источник: УНН
Теги: война, погибшие, Херсон и Херсонская область, раненые, война с Россией, атака, обстрелы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.