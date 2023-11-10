Херсонщина: количество пострадавших из-за обстрелов увеличилось до шести, один человек погиб

КИЕВ. 10 ноября. УНН. По данным Херсонской ОВА количество травмированных во время российских атак по Новорайску увеличилось до шести человек. В частности, один человек из-за полученных травм погиб. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

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“По уточненной информации, в результате российского обстрела Новорайска пострадали шесть человек. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 61-летний мужчина”, — сообщил Прокудин.

Детали

Глава ОВА отметил, что четверо травмированных госпитализировали в состоянии средней тяжести. В частности, в больницу попал 56-летний мужчина и три женщины, 66, 36 и 66 лет.

Еще одной местной жительнице, 55 лет, которая была травмирована из-за российских атак, необходимую помощь медики оказали на месте.

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Напомним

Ранее Херсонская ОВА сообщала о трех травмированных женщинах в результате сегодняшнего обстрела Тягинки и Новорайского Херсонской области.