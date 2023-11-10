НБУ об украинских банковских картах за рубежом: несмотря на высокие расходы украинцев, объемы снятия наличных уменьшились

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Несмотря на устойчивую географическую структуру и высокие расходы украинцев в торговых сетях за рубежом, объемы снятия наличных с карт стремительно уменьшились. Об этом свидетельствует опрос, который провел Национальный банк Украины среди пяти крупнейших банков страны, передает УНН.

Детали

Национальный банк провел опрос крупнейших банков (пяти’банков в ноябре 2022 года и шести — в сентябре 2023 года) по операциям с украинскими картами за пределами Украины, согласно которому определил следующие особенности:

1) Общие расходы в торговых сетях остались высокими, а их географическая структура — устойчивой: самые высокие объемы расходов традиционно наблюдались в Польше и Германии, которые приняли наибольшее количество вынужденных мигрантов из Украины;

2) В то же время, объемы снятия наличных стремительно уменьшились, начиная с марта 2023 года. Причиной является притормаживание “карточного туризма”, то есть как объясняет НБУ, — в результате мероприятий, направленных на повышение привлекательности гривневых активов, усиление эффективности финансового мониторинга, валютного надзора и тому подобное.

Данные по сокращению объемов снятия наличных в странах — соседях Украины свидетельствуют об относительных изменениях в географической структуре этих операций.

В частности, в период с февраля по июль 2023 года доля Польши снизилась с 37% до 18%, Словакии — с 15% до 2%, Румынии — с 8% до 1%.

Зато выросла доля Германии — с 6% до 13% и Испании — с 3% до 7%;

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Также НБУ обнаружил, что незначительный рост расходов в летние месяцы обусловлен оживлением сезонного отдыха, о чем свидетельствует наибольший прирост в странах “морского туризма”: Италии, Болгарии, Хорватии, Испании и Греции.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что согласно прогнозам Национального банка Украины, по итогам 2023 года инфляция замедлится до 5,8%, экономика продолжит рост примерно на 5% в текущем и в следующем годах, уровень безработицы снизится, но ситуация на рынке труда еще длительное время будет сложной.