Внешняя торговля Украины ушла в минус на 22 миллиарда долларов

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-октябре этого года составил 22,4 млрд долл., что более чем в три раза больше, чем прошлогодний за аналогичный период. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу данные Гостаможслужбы, передает УНН.

Детали

За 10 месяцев 2023 года товарооборот достиг 82 млрд долл. При этом в Украину импортировали товаров на сумму 52,2 млрд долл., а экспортировали - на сумму 29,8 млрд долл. Облагаемый импорт составил 43,4 млрд долл., что составляет 83% общих объемов импортируемых товаров.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:

Китай - 8,4 млрд долл.,

Польша - 5,5 млрд долл.,

Германия - 4,1 млрд долл.

Экспортировали из Украины больше всего в:

Польшу - на 4,1 млрд долл.,

Румынию - на 3,3 млрд долл.,

Турцию - на 2 млрд долл.

В общих объемах ввезенных в январе-октябре 2023 года товаров 65% составляли следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт - 16 млрд долл.,

продукция химической промышленности - 9,3 млрд долл.,

топливно-энергетические товары - 8,7 млрд долл.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары - 17,7 млрд долл.,

металлы и изделия из них - 3,3 млрд долл.,

машины, оборудование и транспорт - 2,5 млрд долл.

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