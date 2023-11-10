Внешняя торговля Украины ушла в минус на 22 миллиарда долларов
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-октябре этого года составил 22,4 млрд долл., что более чем в три раза больше, чем прошлогодний за аналогичный период. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу данные Гостаможслужбы, передает УНН.
Детали
За 10 месяцев 2023 года товарооборот достиг 82 млрд долл. При этом в Украину импортировали товаров на сумму 52,2 млрд долл., а экспортировали - на сумму 29,8 млрд долл. Облагаемый импорт составил 43,4 млрд долл., что составляет 83% общих объемов импортируемых товаров.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
- Китай - 8,4 млрд долл.,
- Польша - 5,5 млрд долл.,
- Германия - 4,1 млрд долл.
Экспортировали из Украины больше всего в:
- Польшу - на 4,1 млрд долл.,
- Румынию - на 3,3 млрд долл.,
- Турцию - на 2 млрд долл.
В общих объемах ввезенных в январе-октябре 2023 года товаров 65% составляли следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт - 16 млрд долл.,
- продукция химической промышленности - 9,3 млрд долл.,
- топливно-энергетические товары - 8,7 млрд долл.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары - 17,7 млрд долл.,
- металлы и изделия из них - 3,3 млрд долл.,
- машины, оборудование и транспорт - 2,5 млрд долл.
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