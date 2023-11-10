Демонтаж памятников Пушкину, Щорсу и другим российским деятелям: правительство дало "добро"

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правительство приняло решение, которое позволяет демонтировать памятники Пушкину, Щорсу и другим российским и советским деятелям, передает УНН со ссылкой на Минкульт.

Детали

Правительство приняло решение об изъятии из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятников русскому писателю Александру Пушкину, большевистскому предводителю Николаю Щорсу, а также другим российским и советским деятелям.

«Продолжается освобождение украинских городов и украинской культуры от коммунистической, советской и российско-имперской нечисти. Местные власти должны окончательно очистить пространство от маркеров антиукраинской политики – демонтировать и переместить памятники», – отметил в. и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

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Так, из реестра изъяли: памятник Пушкину на проспекте Берестейском, памятник Щорсу на бульваре Т. Шевченко, могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке, монитор «Железняков» по ул. Электриков, памятник экипажу бронепоезда «Таращанец» в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Киеве.

Кроме того, памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, «Украине – освободителям» в Ужгороде, Мемориальный комплекс «Борцам революции» в Луганске.

Постановление Кабинета Министров Украины принято по требованию Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» и «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

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