Хищение почти 24 млн долл: завершено следствие в отношении экс-руководителей Укрспецэкспорт

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Завершено досудебное расследование по делу в отношении двух бывших руководителей ГП “Укрспецэкспорт” Дмитрия Перегудова и Дмитрия Саламатина, которые подозреваются в завладении средствами предприятия на общую сумму более 23,9 млн долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

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“10 ноября 2023 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении двух бывших руководителей ГП „Укрспецэкспорт“, которые подозреваются в завладении средствами предприятия на общую сумму более 23,9 млн долларов США. Детективам НАБУ дано поручение открыть стороне защиты материалы дела для ознакомления”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в рамках досудебного расследования установлено, что указанные лица организовали безосновательное составление документов о якобы содействии в осуществлении экспорта вооружения и военной техники в Республику Казахстан компании, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах’.

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“Основанием для перечисления вознаграждения агенту стало якобы его содействие в привлечении иностранного заказчика и заключении с ним внешнеэкономического соглашения на поставку продукции специального назначения производства одного из отечественных предприятий. В действительности все договоренности по заключению соглашения и дальнейшие контакты по поводу выполнения его условий осуществлялись непосредственно между украинской стороной и заказчиком, без привлечения каких-либо третьих лиц”, — информирует САП.

Как следствие, “агенту” незаконно перечислили более 23,9 млн долларов.

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В САП отмечают, что преступную схему начал и реализовывал в период 2010-2012 годов руководитель “Укрспецэкспорта”, который впоследствии занимал должности генерального директора ГК “Укроборонпром”, Министра обороны Украины и Советника Президента Украины. После того, как на должность руководителя компании “Укрспецэкспорт” было назначено его доверенное лицо, он поручил ему продолжать подписывать документы для оплаты мнимых агентских услуг.

“На сегодня оба подозреваемых находятся за пределами Украины и объявлены в международный розыск”, — говорится в сообщении.