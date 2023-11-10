48 процентов детей боятся громких звуков из-за войны — опрос матерей
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В опросе, проведенном Социологической группой “Рейтинг” выявлено, что 48% детей начали бояться громких звуков после начала полномасштабного вторжения рф, передает УНН.
Детали
Социологическая группа опросила матерей детей в возрасте 3-17 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь’.
Согласно результатам 62% матерей сообщают, что их дети стали свидетелями или пережили “события, связанные с войной”. Несмотря на это 73% респондентов оценивают психическое здоровье’своих детей как очень хорошее или хорошее, однако в то же время наблюдается, что очень много детей боятся громких звуков. Дети не проявляют полных признаков посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), но влияние войны отражается на них по-разному.
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Методология опроса:
Аудитория: матери детей 3-17 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 2000 респондентов.
Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2.2%.
Сроки проведения: 29 октября – 2 ноября 2023 г. По возможности ответы сравнивались с аналогичным опросом, проведенным в феврале 2023 года.