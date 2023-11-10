Инфляция замедлилась до 5,3%: в НБУ рассказали, что с ценами

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Потребительская инфляция в октябре в годовом измерении замедлилась до 5,3% с 7,1% в сентябре. В Национальном банке Украины объясняют это увеличением предложения продуктов питания и устойчивой ситуацией на валютном рынке, пишет УНН.

Детали

Цены на сырые продукты питания снизились на 3,3% в годовом измерении.

Как указали в НБУ, продолжалось удешевление фруктов прежде всего на фоне удешевления цитрусовых и замедления роста цен на экзотические фрукты. Темпы падения цен на овощи оставались значительными. В НБУ объяснили это прежде всего хорошим урожаем большинства их видов благодаря как благоприятным погодным условиям, так и наращиванию объемов производства отдельными регионами.

Продолжали дешеветь крупы и мука, как сообщается, отражая низкие экспортные цены и увеличение производства.

Стоимость яиц в годовом измерении, отметили в НБУ, "снизилась вследствие восстановления объемов производства и под влиянием базы сравнения, однако снижение цен на яйца сдерживалось увеличением их экспорта".

Притормозило подорожание свинины благодаря росту предложения по сравнению с прошлым годом и ее преобладанием над спросом, отметили в НБУ.

Подорожание обработанных продовольственных товаров и в дальнейшем замедлялось (до 8,5% г/г).

Уменьшение объемов экспорта подсолнечного масла, отдельных молочных и мясных продуктов, прежде всего масла и курятины, обусловило замедление роста цен на мясные, молочные и масличные продукты. Медленнее дорожали хлеб и мучные изделия, а также продукты, имеющие значительную долю импорта в себестоимости.

Рост административно регулируемых цен замедлился до 11,1% в годовом измерении, сообщили в Нацбанке.

Подорожание алкогольных напитков, как указано, "в очередной раз притормозило благодаря более медленному росту производственных затрат на фоне давления со стороны теневого предложения. Мораторий на повышение ряда тарифов на "коммуналку" для населения, как отмечается, и дальше сдерживал административную инфляцию. Зато несколько ускорился рост цен на транспортные услуги ввиду возобновления роста цен на топливо.

В частности, рост цен на топливо ускорился до 9,7% в годовом измерении. Подорожание топлива в октябре более высокими темпами в НБУ объяснили ростом мировых цен на нефть в предыдущие месяцы и логистические трудности при пересечении границы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инфляция замедлится, экономика вырастет: НБУ опубликовал прогноз

Рост цен на непродовольственные товары, как указано, также замедлился (до 1,7%) "благодаря курсовой устойчивости". В частности, по данным НБУ, продолжалось углубление падения цен в годовом измерении на электронику, бытовую технику, одежду и обувь. Кроме того, более медленными темпами дорожали товары личного ухода, лекарства, мебель, товары для дома, автомобили и т.д.

Темпы роста стоимости услуг в очередной раз снизились (до 11,7% г/г), указали в НБУ. Услуги кафе и ресторанов дорожали медленнее под влиянием уменьшения давления со стороны расходов на продовольственное сырье. Притормозило подорожание медицинских, ветеринарных, финансовых услуг, интернета, салонов красоты. Стоимость услуг гостиниц росла ожидаемо меньшими темпами вследствие исчерпания эффекта рекордно теплой погоды. Но дорожала аренда жилья, вероятно, из-за миграционных процессов, а также стоимость услуг ремонта жилья, в частности под влиянием дефицита квалифицированных кадров, отметили в НБУ.

Цитата

"Инфляция в дальнейшем замедлялась прежде всего благодаря дальнейшему расширению предложения продуктов питания и сохранению устойчивой ситуации на валютном рынке. Для удержания умеренной инфляции НБУ и в дальнейшем будет обеспечивать достаточную привлекательность гривневых активов и сохранять активное присутствие на валютном рынке", - указали в Нацбанке.