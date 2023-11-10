Водительское удостоверение без обучения в автошколе: Кабмин утвердил изменения в рамках реформы сервисных центров МВД

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил порядок, согласно которому будущие водители будут иметь выбор, как и где осваивать правила дорожного движения. Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

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“Кабинет Министров Украины утвердил порядок, по которому украинцы могут сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе. Будущие водители будут иметь выбор: изучать правила дорожного движения в автошколе или самостоятельно осваивать теорию”, — говорится в сообщении.

Детали

Соответствующие изменения произошли в рамках реформы сервисных центров МВД. Как напоминает официальный канал министра внутренних дел, — она начата летом 2023 года.

Важно:

Чтобы сдать теоретический экзамен, необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД, кроме того, со временем, такая услуга будет доступна и через ЦНАП.

Нововведения касаются также проекта “Автошколы для лиц с инвалидностью”, который реализуется, в том числе, для защитников Украины, которые получили ранения. Отмечается, что самостоятельное изучение теории сделает процесс их подготовки более удобным.

Следует отметить, что изменения вступят в силу со дня официального обнародования.

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Напомним

Правительство Украины одобрило изменения в Правила дорожного движения с целью приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза. Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, речь идет о перевозке в транспортных средствах детей, а также включении фар за пределами населенного пункта.