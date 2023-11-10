Бои за Авдеевку: ВСУ уничтожили несколько сотен российской техники и десять тысяч оккупантов — Залужный

КИЕВ. 10 ноября. УНН. С начала боев за Авдеевку Вооруженные силы Украины уничтожили более 100 танков, 7 самолетов и 10 тысяч солдат армии РФ. Об этом в своем Telegram-канале заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает УНН.

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“Месяц, как враг начал активно штурмовать Авдеевку. Месяц ожесточенных боев, выдержки и победы наших защитников, которые продолжают героически держать оборону. .... За это время наши воины уничтожили более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и 7 самолетов Су-25. Общие потери противника в живой силе составляют около десяти тысяч человек”, — отметил Залужный.

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Валерий Залужный также поблагодарил всех, кто держит оборону Авдеевки:

“Спасибо бригадам, нашим подразделениям. Пехоте, артиллеристам, танкистам, разведчикам, операторам БПлА, медикам. Каждому защитнику, каждой защитнице, которые защищают Авдеевку”.

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Напомним

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш лично поедет вместе с полицией на Авдеевский коксохимический завод, чтобы уговорить людей эвакуироваться.