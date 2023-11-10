В правительстве рассказали, сколько ожидают получить от МВФ и ЕС в 2024 году

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В правительстве ожидают получения 5,4 млрд долларов от МВФ, 18 млрд евро финансовой помощи от ЕС, более 10 млрд долларов от США и дополнительную бюджетную поддержку, в частности от Японии, Великобритании, Норвегии, Бельгии, Швеции. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.

Шмыгаль напомнил, что Рада приняла Госбюджет-2024.

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“Общие расходы бюджета составят около 3 триллионов 350 млрд грн. То есть дефицит у нас получается 1 триллион 570 млрд грн”, — сказал Шмыгаль.

Детали

По его словам, практически ежедневно ведется работа, чтобы получить поддержку партнеров на финансирование этого дефицита.

“Ожидаем получения 5,4 млрд долларов от МВФ, 18 млрд евро финансовой помощи от ЕС, более 10 млрд долларов от Соединенных Штатов, дополнительную бюджетную поддержку от Японии, Великобритании, Норвегии, Бельгии, Швеции, Португалии и других наших союзников”, — рассказал Шмыгаль.

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Он отметил, что профинансировать основные расходы бюджета в условиях такого дефицита — это очень непростая задача, но Украине удавалось с ней справиться и в прошлом, и в этом году.

“Будем интенсивно работать, чтобы сохранить эту тенденцию”, — добавил Шмыгаль.