Нужен мощный Бундесвер: Германия анонсировала первую с 2011 года крупную реорганизацию армии

КИЕВ. 10 ноября. УНН. На фоне российского полномасштабного вторжения в Украину Германия анонсировала планы по созданию мощной армии, которая будет хорошо финансироваться и будет способна защитить себя и союзников по НАТО. Как пишет Politico, об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц в рамках военно-политической конференции, передает УНН.

Цитата

“Нынешний миропорядок находится в опасности. И страна, конечно, нуждается в устойчивой смене курса. Сегодня никто не может серьезно сомневаться в том, чего мы в Германии избегали в течение долгого времени, а именно в том, что нам нужен мощный Бундесвер”, — заявил Олаф Шольц.

Детали



Со своей стороны министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что стране нужен Бундесвер, который сможет вести войну и защищать безопасность и свободу. Писториус представил новые предписания по реструктуризации Бундесвера. Они изложены в 34-страничном документе. Это первые новые предписания по реорганизации вооруженных сил с 2011 года.

Politico пишет, что Россия в стратегии определена как главный военный противник и названа самой большой угрозой миру и безопасности евроатлантического региона. Упоминается, что Китай также все более агрессивно стремится к региональному превосходству.

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Контекст

Германия на данном этапе сокращает зарубежные миротворческие миссии, чтобы сосредоточить силы на защите Европы. Германия также стремится развивать свою оборонную промышленность и сократить бюрократию. Берлин хочет, чтобы немецкая армия стала основой сдерживающей силы в Европе.