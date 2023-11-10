Украина и ЕС имеют немного разное видение процесса деолигархизации – Малюська

КИЕВ.10 ноября. УНН. Украина активно имплементирует реформы, чтобы ускорить процесс вступления нашей страны в ЕС, однако относительно деолигархизации Украина и ЕС имеют немного разное видение процесса. С таким заявлением выступил Министр юстиции Денис Малюська во время телемарафона “Единые новости”, передает УНН.

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“В частности, мы считали, что ключевым инструментом для борьбы с олигархами является закон об олигархах, а наши европейские партнеры говорили, что нужно обращать внимание на другие, более горизонтальные, меры, которые так же могут повлиять на борьбу с олигархами. Например, принятие закона о лоббизме”, — отметил глава Мин’юстиции.

Детали

Министр сообщил, что работа над этим законопроектом ведется и он включен в Государственную антикоррупционную программу. Заодно ожидается сложная дискуссия по закону о лоббизме, ведь есть разное видение ключевых стейкхолдеров по этому закону.

“Но я думаю, что мы с этим справимся и реформа будет имплементирована”, — убежден Министр юстиции.

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Что касается Закона об олигархах и соответствующего реестра, они являются полезным инструментом, который может быть нужным после окончания войны, если олигархи сохранят свое влияние. Как отметил Денис Малюська, сейчас ведутся переговоры с европейскими партнерами по этому инструменту.

“В частности, в декабре я планирую принять участие в соответствующей конференции, где Совет Европы будет обсуждать вопросы денег и политики... Соберутся европейские учёные с тем, чтобы изучить опыт Украины, наши рецепты борьбы с олигархами, в частности, закон об олигархах, посмотреть, как это соотносится с мерами, которые принимались в странах Запада. Посмотреть, может ли этот инструмент быть приемлемым или нет, чтобы решить, собственно, судьбу этой паузы... Что будет после паузы — сейчас у нас продолжаются переговоры с нашими европейскими партнерами. То есть есть горизонтальные меры на вроде закона о лоббизме, но мы не исключаем того, что закон об олигархах может быть имплементирован по окончанию войны. Сейчас мы в активных переговорах”, — отметил глава Мин’юстиции.

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По мнению Дениса Малюськи, в долгосрочном периоде Украине необходимо будет воплотить еще много реформ, в частности после того, как мы станем страной-членом Европейского Союза. Однако задачи для проведения реформ в сфере права в краткосрочном периоде, уверен Министр, не являются сложными для нашего государства. Так, например, это реформа по увеличению сотрудников НАБУ на 300 человек, которая планировалась давно и согласована в различных планах. Кроме этого, Еврокомиссия также имеет отдельные замечания к режиму декларирования, однако правки не являются критическими.

Он также добавил, что, кроме прямых рекомендаций Еврокомиссии, есть ряд замечаний, комментариев к сферам, где Украине еще нужно совершенствоваться.