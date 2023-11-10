В Якутии двух россиян госпитализировали после нападения медведя

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В россии в Якутии на сотрудников Чаядинского месторождения напал медведь. Об этом заявили росСМИ, передает УНН.

Детали

Работники услышали, как стая собак лает на окраине, после чего во двор’вышел медведь и напал на механика, который как раз вышел из вагона. Чтобы отогнать животное, россияне применили спецсредства и даже огнетушитель, но это не остановило хищника.

Медведь напал на еще одного из мужчин. После этого работники месторождения вызвали охотника, который пристрелил животное.

Российское министерство здравоохранения’подтвердило, что в результате нападения хищника двое мужчин были травмированы — их госпитализировали в Витемскую больницу.

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Дополнительно

В этот же день в Украине на территории Ясинянского филиала Карпатского лесного офиса, медведи разгромили ульи, повредили деревья и с’съели мед. Однако, их никто не убивал за это. Украинские лесники говорят, что сейчас мишки голодные, и их надо подкармливать.