Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,04 0,0000  EUR: 38,52 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Ситуация не в пользу снижения цены - эксперт о событиях на рынке топлива
Ситуация не в пользу снижения цены - эксперт о событиях на рынке топлива
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
19860

В Якутии двух россиян госпитализировали после нападения медведя

В Якутии двух россиян госпитализировали после нападения медведя

фотогалерея

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В россии в Якутии на сотрудников Чаядинского месторождения напал медведь. Об этом заявили росСМИ, передает УНН.

Детали

Работники услышали, как стая собак лает на окраине, после чего во двор’вышел медведь и напал на механика, который как раз вышел из вагона. Чтобы отогнать животное, россияне применили спецсредства и даже огнетушитель, но это не остановило хищника.

Медведь напал на еще одного из мужчин. После этого работники месторождения вызвали охотника, который пристрелил животное.

Российское министерство здравоохранения’подтвердило, что в результате нападения хищника двое мужчин были травмированы — их госпитализировали в Витемскую больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Японии наблюдается беспрецедентный рост количества жертв нападения медведей.

Дополнительно

В этот же день в Украине на территории Ясинянского филиала Карпатского лесного офиса, медведи разгромили ульи, повредили деревья и с’съели мед. Однако, их никто не убивал за это. Украинские лесники говорят, что сейчас мишки голодные, и их надо подкармливать.

Источник: УНН
Теги: Россия, животные, жестокое обращение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.