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Зеленский обсудил с министром обороны Литвы дальнейшее оборонное сотрудничество

Зеленский обсудил с министром обороны Литвы дальнейшее оборонное сотрудничество

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский провел встречу сегодня с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом. Они обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество. Об этом сообщил Зеленский в видеообращении, передает УНН.

Цитата

“Провел встречу сегодня с министром обороны Литвы — хороший разговор. Поблагодарил за уже оказанную Украине поддержку — очень весомую. Это и оружие, и политическая поддержка, и абсолютно искренняя поддержка общества в Литве для Украины, для украинцев. Действительно чувствуется наше союзничество”, — рассказал Зеленский.

Детали

Он попросил передать слова украинской благодарности господину Президенту Науседе.

“Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и Литвой. Работаем над поставкой бронированных медицинских эвакуационных машин для ребят на фронте. Готовимся и к другим международным коммуникациям и мероприятий — мы сделаем все, чтобы добавить Украине силы”, — отметил Зеленский.

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Дополнение

Ранее УНН сообщал, что зимой Литва готова оказать поддержку энергетическому сектору Украины.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, военная помощь, Литва, оборона, сотрудничество, Владимир Зеленский
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