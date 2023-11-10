Литва передала Украине партию антидронов и генераторов — Минобороны

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Литва сегодня передала Украине партию средств борьбы с дронами и генераторов. Об этом сообщил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает УНН.

Цитата

“Литва отправляет Украине технологии, которые помогают на современном поле боя. Важно понимать, что сегодняшняя война требует современных технологий, таких как средства борьбы с дронами или другое современное оборудование. А генераторы передают с мыслью о неумолимо приближающейся зиме, которая, судя по всему, будет непростой”, — заявил Анушаускас.

Детали

Отмечается, этом году Литва уже передала Украине вертолеты Ми-8, зенитные установки Л-70 с боеприпасами, бронетранспортеры М113, миллионы патронов, боеприпасы к гранатометам, комплекты радиолокационного оборудования и массу другой помощи.

Помимо переданной военной техники и техники, Литва постоянно активно обучает украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, организует экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский обсудил с министром обороны Литвы дальнейшее оборонное сотрудничество

Дополнительно

Совет национальной обороны Литвы в понедельник, 24 июля, утвердил трехлетний план военной помощи Украине на 2024-2026 годы.