Литва передала Украине системы запуска ракет NASAMS

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Литва передала украинской армии ракетные пусковые установки системы ПВО средней дальности NASAMS. Об этом сообщает министерство национальной обороны Литовской Республики, передает УНН.

Сообщается, что украинской армии была передана новейшая военная поддержка из Литвы – ракетные пусковые установки системы ПВО средней дальности NASAMS.

Анушаускас подчеркнул, что Литва будет твердо придерживаться своих обязательств по поддержке Украины.

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"Закупленные Литвой системы запуска ракет NASAMS будут интегрированы в подразделения управления огнем украинской армии, тем самым дополняя и расширяя оперативные возможности систем NASAMS, подаренных Норвегией и США. Наша поддержка остается важным фактором обороны Украины. Мы слышим потребности Украины, призываем наших союзников тоже их услышать», - заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Отмечается, что в июне этого года Агентство оборонных ресурсов при Министерстве национальной обороны подписало контракт с норвежской компанией «Конгсберг» на закупку переданных Украине пусковых установок ракет NASAMS. Прежде чем передать пусковые установки, украинские военные успели пройти комплексную подготовку в Норвегии, включая курсы водителей и ремонтников.

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«Наряду с пусковыми установками NASAMS Литва также передала высококлассные транспортные средства, необходимые экипажам NASAMS. Значительный вклад в этот пакет поддержки Литвы внесло министерство обороны Норвегии, которое дополнительно передало Украине вспомогательное оборудование для систем запуска ракет NASAMS и центров управления огнем. Помощь Украине доставляла литовская армия», - говориться в сообщении.

Общая стоимость военной помощи Литвы Украине составляет около полумиллиарда евро. Ближайшая плановая военная поддержка Литвы включает боеприпасы для гранатометов, транспортные средства и различное оборудование, необходимое для зимнего сезона.

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