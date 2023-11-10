НАПК вызвало главу Полтавской ОВА для ознакомления с протоколом про админправонарушение

КИЕВ. 10 ноября. УНН. НАПК вызывает председателя Полтавской ОВА Филиппа Пронина для ознакомления с протоколом об административных правонарушениях из-за игнорирования прошлых приглашений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

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“В связи с неоднократным игнорированием приглашений НАПК уведомляет председателя Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина о необходимости прибыть в Национальное агентство 16 или 17 ноября 2023 года на 11:00 для ознакомления с протоколом об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1-2 ст. 172-7 КУоАП (неуведомление о реальном конфликте интересов, совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов)”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в случае неявки по вызову протокол об административном правонарушении будет составлен на основании имеющихся материалов с отметкой об отказе Пронина от его подписания.

Напомним

Напомним, Филиппа Пронина на должность главы Полтавской ОГА, Президент Украины Владимир Зеленский назначил 10 октября 2023 года.