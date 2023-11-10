Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,04 0,0000  EUR: 38,52 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Ситуация не в пользу снижения цены - эксперт о событиях на рынке топлива
Ситуация не в пользу снижения цены - эксперт о событиях на рынке топлива
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
11265

Масштабный пожар на складах в Виннице: полиция начала расследование

Масштабный пожар на складах в Виннице: полиция начала расследование

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Полиция начала досудебное расследование по факту масштабного пожара на территории складских помещений в Виннице. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Винницкой области, передает УНН.

Детали

Сообщение о пожаре поступило в полицию вчера, 9 ноября, около 22:00. Площадь возгорания составляла около тысячи квадратных метров. Пожар ликвидировали спасатели. Травмированных или погибших нет.

Цитата

"По данному факту следователи начали досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Для установления обстоятельств и причин происшествия назначено проведение соответствующих экспертиз", - резюмировали в ведомстве.

Напомним

Утром 10 ноября в Виннице на улице Гонты ликвидировали масштабный пожар, который произошел на складах со строительными материалами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Сумщине спасатели попали под обстрел россиян

Источник: УНН
Теги: Украина, полиция, Винница и Винницкая область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.