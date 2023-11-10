Масштабный пожар на складах в Виннице: полиция начала расследование

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Полиция начала досудебное расследование по факту масштабного пожара на территории складских помещений в Виннице. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Винницкой области, передает УНН.

Детали

Сообщение о пожаре поступило в полицию вчера, 9 ноября, около 22:00. Площадь возгорания составляла около тысячи квадратных метров. Пожар ликвидировали спасатели. Травмированных или погибших нет.

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"По данному факту следователи начали досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Для установления обстоятельств и причин происшествия назначено проведение соответствующих экспертиз", - резюмировали в ведомстве.

Напомним

Утром 10 ноября в Виннице на улице Гонты ликвидировали масштабный пожар, который произошел на складах со строительными материалами.

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