Пораженные в оккупированном Крыму десантные катера рф пошли на дно - разведка

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Оба российских десантных катера, которые были поражены в оккупированном Крыму 10 ноября, пошли на дно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

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«Результаты проведенной 10 ноября 2023 года доразведки в районе бухты Узкая на территории временно оккупированного Крыма свидетельствуют: после атаки надводных ударных дронов малые десантные корабли чф рф - уничтожены», - говорится в сообщении.

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Сообщается, что согласно полученным новым разведданным, поражению подверглись два катера оккупантов: один корабль более древнего проекта 1176 «акула», другой более новый - проекта 11770 «серна».

«В результате атаки оба судна россиян пошли ко дну: «акула» - сразу, «серна» - еще безуспешно поборолась за живучесть, но тоже затонула», - отмечается в сообщении.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов также отметил, что малые десантные корабли черноморского флота рф не подлежат восстановлению.

Дополнение

Украинские разведчики в ночь на 10 ноября на территории временно оккупированного Крыма провели операцию, в результате которой были поражены малые десантные корабли черноморского флота рф.